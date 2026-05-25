طمأن أحمد نجل الفنان محمد ثروت محبي والده على حالته الصحية، وكشف خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة، مضيفاً أن ما زاد من حساسية ودقة الجراحة أن والده خضع لعدة جراحات دقيقة في القلب خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن هذا الوضع الصحي الاستثنائي فرض على الفريق الطبي المعالج ضرورة اتخاذ تدابير احترازية مشدّدة، ومنح الحالة عناية واهتماماً خاصاً جداً نظراً إلى خطورة التخدير والعمليات الجراحية على مرضى القلب، موضحاً أن الساعات الحرجة مرّت بسلام، ونجح الأطباء في العبور بالحالة إلى بر الأمان.

وأعلن أحمد ثروت خروج والده من غرفة العمليات ونقله إلى غرفة الإفاقة بعد استقرار علاماته الحيوية، موجهاً رسالة مؤثرة مليئة بالإيمان والامتنان عبر حساباته الشخصية، بدأها بقوله: «الحمد لله، الوالد خرج من العملية وهو الآن في الإفاقة وحالته مستقرة بفضل الله».