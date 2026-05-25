أبحرت المركبة الفضائية الصينية المأهولة «شنتشو-23» نحو محطة «تيانغونغ» الفضائية، بعد إطلاقها بنجاح (الأحد)، عبر الصاروخ «لونغ مارش-2 إف» من مركز «جيوتشيوان»، حاملةً على متنها ثلاثة رواد فضاء في مهمة علمية وتاريخية غير مسبوقة.

وتأتي هذه الرحلة كركيزة أساسية في مشروع بكين للوصول إلى القمر قبل عام 2030، إذ تركز على أبحاث الطب الفضائي وتأثير الإقامة الطويلة على الجسم البشري، لاسيما مع التخطيط لبقاء أحد الرواد في المدار لعام كامل للمرة الأولى صينياً. كما استعرضت بكين قدراتها التقنية الجديدة بزيادة سعة حمولة العودة للمركبة لتتجاوز 100 كيلوغرام من العينات العلمية.

ويتميز طاقم الرحلة بتنوع لافت؛ إذ يقوده «تشو يانغ تشو»، بمعاونة الطيار «تشانغ تشي يوان»، إلى جانب أخصائية الحمولة «لي جيا ينغ»، التي دخلت التاريخ كأول رائدة فضاء من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تنضم لبعثة مأهولة.