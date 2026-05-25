عاجل | الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: الوسطية السعودية قدّمت نموذجاً عالمياً متوازناً للإسلام المعتدل

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الوسطية السعودية تمثل نموذجاً رائداً في الاعتدال والانفتاح والحوار، مستندة إلى منهج فقهي راسخ ورؤية إصلاحية عززت حضور المملكة عالمياً.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «الوسطية السعودية: من المنهج الفقهي إلى الريادة العالمية»، نظّمَتها هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع جامعة أم القرى، بحضور عدد من المفتين والعلماء ورؤساء بعثات الحج ووكالات الأنباء الإسلامية، إلى جانب قيادات إعلامية وفكرية وأمنية.

وتناول العيسى مفهوم الوسطية في الإسلام، موضحاً الفوارق الجوهرية في سياق تتعدد فيه الجهات التي تدّعي تمثيل المنهج الوسطي، مشيراً إلى أن الاعتدال الحقيقي يستند إلى العلم الشرعي الرصين، والحكمة، والوعي بمتغيرات العصر، بعيداً عن الغلو أو التفريط.

وسلّط الضوء على تجليات الوسطية والاعتدال في «رؤية المملكة 2030»، وما حققته من حضور عالمي يعكس مكانة السعودية الإسلامية، انطلاقاً من شرف خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، وما تمثله المملكة من مرجعية دينية جامعة للعالم الإسلامي.

واستشهد العيسى بالحضور العلمي المؤثر لهيئة كبار العلماء، مبيناً أن قراراتها وبياناتها وفتاواها تمثل امتداداً للنهج السعودي المعتدل، مع احتفائها بالمذاهب الفقهية وعلمائها، وانفتاحها على الحوار العلمي الأخوي.

وأشار إلى أن هذا النهج تجسد بوضوح في مؤتمري «وثيقة مكة المكرمة» و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، إضافة إلى أعمال «المجمع الفقهي الإسلامي» التابع لرابطة العالم الإسلامي، الذي يضم كبار المفتين والعلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.