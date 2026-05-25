كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة جاهزية مجمَّع الدوائر الحكومية في منطقة المشاعر المقدسة لاستضافة الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الحج. ويُعد المجمَّع مشروعاً نموذجياً صُمم وفق أعلى المواصفات الفنية والتقنية، في موقع إستراتيجي بالقرب من المشاعر، ويمتد على مساحةٍ تزيد على 1.35 مليون متر مربع، ويضم 65 مبنى بطاقة استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظف.

ويُوفِّر المجمَّع بيئة عملٍ متكاملة، إدارية وسكنية، لمنسوبي الجهات الحكومية، مع إدارة المرافق وتشغيلها وصيانتها على مدى الساعة؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من أداء مهماتها بكفاءة، وتعزيز التنسيق والتواصل بينها، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.