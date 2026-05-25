تداولت منصات إخبارية وحسابات واسعة الانتشار خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لرجل يرتدي ثياباً بيضاء ويدخل البحر ممسكاً بعصا، وسط مجموعة من الأشخاص، مع مزاعم تزعم أنه «حاول تكرار معجزة النبي موسى» قبل أن يفر هارباً بعدما كادت الأمواج تبتلعه مع مرافقيه.

وانتشر المقطع مصحوباً بتعليقات مثيرة، من بينها: «أفريقي حاول تكرار معجزة النبي موسى لكن البحر كاد أن يبتلعه مع أتباعه»، فيما تناقلت حسابات أخرى الرواية ذاتها بوصفها حادثة حقيقية.

مشاهد درامية على الشاطئ

ويُظهر الفيديو تجمع عدد من الأشخاص على أحد الشواطئ، قبل أن يتقدم رجل يحمل عصا ويتجه نحو البحر، محاولاً ضرب الماء بالعصا في مشهد يحاكي قصة شق البحر، إلا أنه يعود مسرعاً إلى الشاطئ مع اقتراب الأمواج.

وأثار المقطع موجة تفاعل واسعة، خصوصاً بعد إعادة نشره من حسابات إخبارية شهيرة تعاملت معه باعتباره واقعة حقيقية.

الحقيقة.. «فكاهة» لا أكثر

لكن التحقق من المقطع كشف أن الرواية المتداولة مضللة، وأن المشاهد ليست محاولة حقيقية لـ«شق البحر» أو ادعاء للنبوة، كما رُوّج عبر مواقع التواصل.

وتبين أن الفيديو نُشر أساساً عبر حساب في منصة «تيك توك» بتاريخ 18 مايو 2026، ضمن محتوى ساخر يعتمد على التمثيل الكوميدي والفكاهة، قبل أن يُقتطع من سياقه ويُعاد تداوله بروايات مضخمة ومضللة.

موجة تضليل بسبب اجتزاء المحتوى

ويعكس انتشار المقطع سرعة تحول المحتوى الساخر إلى مادة مضللة عند اجتزائه من سياقه الأصلي، خصوصاً مع إعادة نشره عبر حسابات جماهيرية ومنصات إخبارية من دون التحقق من حقيقته أو مصدره.