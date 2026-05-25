لقي رجل يبلغ من العمر 39 عاماً مصرعه، الأحد، بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش أثناء رحلة صيد في منطقة الحاجز المرجاني العظيم شمال ولاية كوينزلاند.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الغارديان»، كان الرجل يمارس الصيد في شعاب «كينيدي شول»، وهي منطقة مرجانية ضحلة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن ساحل كوينزلاند، وتُعرف بكونها وجهة شهيرة لمحبي الصيد والغوص.

وأفادت التقارير بأن أجهزة الطوارئ تلقت بلاغاً بالحادثة نحو منتصف النهار، إذ جرى نقل الضحية في حالة حرجة للغاية إلى ممر القوارب بمنطقة «هال ريفير هيدز» القريبة من بلدة تولي، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله متأثراً بإصاباته البالغة.

من جهتها، أعلنت شرطة كوينزلاند فتح تحقيق رسمي وإعداد تقرير للمحقق الشرعي لكشف ملابسات الوفاة. ولم تُحدد السلطات حتى الآن نوع القرش المتسبب في الهجوم، فيما يشير خبراء الأحياء البحرية إلى انتشار قروش الثور والنمر في مياه الحاجز المرجاني العظيم، بينما يُعد القرش الأبيض الكبير أقل ظهوراً في تلك المنطقة الدافئة.