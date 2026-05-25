بعد ثمانية أعوام من جريمة هزّت الشارع العراقي، أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد، الأحد، حكماً بالإعدام بحق أحد المتورطين في خطف وسرقة وقتل صائغ ذهب، في قضية تعود تفاصيلها إلى عام 2018.

وتعود أحداث الجريمة إلى مايو 2018، عندما أقدمت عصابة مكوّنة من ثلاثة أشخاص على اختطاف صائغ ذهب من منطقة بغداد الجديدة، قبل أن تستولي على كامل محتويات متجره، ثم تقدم على قتله وإلقاء جثته على أحد الطرق العامة.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن أفراد من عائلة الضحية، أن الحكم الصادر أخيراً طال المتهم الثاني في القضية، فيما كان المتهم الأول قد أُلقي القبض عليه بعد أشهر من وقوع الجريمة، وصدر بحقه حكم بالإعدام في وقت سابق.

وأكدت عائلة المجني عليه أن ملف القضية لا يزال مفتوحاً حتى الآن، بانتظار القبض على المتهم الثالث المتواري عن الأنظار، والمتورط في الجريمة التي أثارت صدمة واسعة عقب العثور على جثة الصائغ بعد أيام من اختفائه.

ورغم غياب إحصاءات رسمية دقيقة بشأن معدلات جرائم القتل في العراق، فإن مثل هذه الحوادث تتكرر بين الحين والآخر، وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية في مختلف المحافظات العراقية.