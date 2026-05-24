منع متجر التطبيقات التابع لآبل «آب ستور» خلال عام 2025 عمليات احتيال محتملة تجاوزت قيمتها 2.2 مليار دولار، في إطار جهود الشركة لتعزيز أمن المتجر الذي يخدم أكثر من 850 مليون مستخدم أسبوعيًا في 175 دولة ومنطقة حول العالم.



وأوضحت الشركة أن إجمالي المعاملات الاحتيالية التي أوقفتها خلال الأعوام الستة الماضية بلغ 11.2 مليار دولار، كما منعت استخدام أكثر من 5.4 ملايين بطاقة ائتمان مسروقة، وحظرت نحو مليوني حساب من تنفيذ معاملات مستقبلية.



وذكرت آبل أنها راجعت خلال العام الماضي أكثر من 9.1 ملايين طلب لنشر تطبيقات عبر متجر آب ستور، ورفضت أكثر من مليوني تطبيق بسبب مشكلات تتعلق بالأمان أو مخالفة السياسات، ضمن مساعيها إلى منع البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى المستخدمين.



وتمكنت فرق «الثقة والأمان» في آبل من إحباط محاولات واسعة لإنشاء حسابات احتيالية؛ إذ رفضت الشركة أكثر من 1.1 مليار محاولة لإنشاء حسابات مزيفة، وأغلقت أكثر من 40.4 مليون حساب بسبب الاحتيال وإساءة الاستخدام.