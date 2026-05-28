أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج نهجٌ راسخ تسير عليه المملكة قيادةً وشعبًا، مشيدًا بجهود القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين والمتطوعين في الحفاظ على أمن الحجاج وسلامتهم، وذلك خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي بقصر منى، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبدئ حفل الاستقبال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم.

وقد ألقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

الإخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله، يسرنا أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين، وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده بالخير على بلادنا والمسلمين في أنحاء العالم.

وإننا نحمد الله عز وجل على ما خص به بلادنا، من شرف العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها.

وإن ما تبذلونه من جهود على حفاظ أمن بلادكم، وحماية المقدرات محل فخر وتقدير، وهو نهج راسخ يسير عليه أبناء هذه البلاد المباركة.

نشكر جميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، والعاملين في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين، على ما يقومون به من أعمال لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حرصًا على أمنهم وسلامتهم، ويأتي ذلك امتدادًا لما تم بذله من جهود، للدفاع عن أمن المملكة وحماية سيادتها، والتي تجلت في الأزمة التي تمر بها المنطقة.

نسأل الله المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه الأمن والأمان.

وكل عام وأنتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، أوضح فيها أن المملكة منذ تأسيسها وبدعم ومتابعة من قيادتها جعلت خدمة الحرمين جوهر رسالتها وركيزة هويتها ومصدر عزها تمضي فيها بعزم راسخ ورؤية متجددة لتظل على الدوام راعية لهذه الأمانة العظيمة وقائمة على شرفها الرفيع.

وأكد أن ما تحقق من نجاحات لخطط أمن الحج حتى هذه اللحظة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعم ولي العهد غير المحدود، أسهم في زيادة جودة مؤشرات خطط الحج الأمنية والخدمية، وأحدث تحسنًا واضحًا في مستوى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الحج، وهو ما يعكس الأثر المباشر للحزم في تطبيق الأنظمة وفاعلية الإجراءات الوقائية والاستباقية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وأمنهم.

بعد ذلك، ألقى العقيد الدكتور مشعل بن محماس الحارثي قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

عقب ذلك تشرف الجميع بالسلام على ولي العهد.

وفي ختام حفل الاستقبال، تناول الجميع طعام العشاء مع ولي العهد.

حضر حفل الاستقبال، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، والمستشار بوزارة الخارجية الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ومحافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف.