بعد شهور من الغياب والقلق والتكهنات، عادت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى جمهورها من جديد، لكن هذه المرة بصوت يحمل وجع التجربة وقوة الإرادة معاً، في واحدة من أكثر العودات الفنية إثارة وتأثيراً في الوسط الفني العربي خلال 2026.

شيرين لم تطرح أغاني جديدة فقط، بل بدت وكأنها تعلن انتصاراً شخصياً بعد فترة عصيبة مرت خلالها بأزمات صحية ونفسية أبعدتها عن الأضواء وأثارت تعاطف الملايين من محبيها في الوطن العربي.

وأشعلت الفنانة المصرية مواقع التواصل فور إطلاق أغنيتها الجديدة (الحضن شوك)؛ التي حملت كلمات مؤثرة تعكس الألم والخيانة والبحث عن الأمان. ليعتبرها الجمهور رسالة من قلب معاناتها الشخصية. الأغنية حققت انتشاراً واسعاً خلال ساعات، وسط إشادة كبيرة بقدرة شيرين على تحويل أوجاعها إلى حالة فنية صادقة تهز مشاعر المستمعين.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن شيرين خضعت لفترة علاج واستشفاء نفسي وجسدي، قبل أن تبدأ تدريجياً العودة إلى الاستوديوهات لاستكمال مشاريعها الفنية الجديدة. كما أكدت بنفسها أن لحظة تسجيل أول أغنية بعد العلاج كانت من أصعب اللحظات في حياتها، ووصفتها بأنها «ولادة جديدة».

وتستعد شيرين حالياً لإحياء حفلات كبرى خلال صيف 2026، في خطوة يعتبرها متابعون بداية مرحلة مختلفة وأكثر نضجاً في مسيرتها الفنية، خصوصاً بعد الدعم الجماهيري الضخم الذي تلقته خلال أزمتها الأخيرة.

ويبدو أن العودة هذه المرة ليست مجرد عودة فنية عابرة، بل عودة امرأة هزمت الانكسار وعادت لتغني من قلب التجربة.. بصوت أكثر صدقاً وقوة.