انطلق اليوم (الأربعاء)، عرض فيلم Seven Dogs رسميا في دور السينما بالمملكة والعالم العربي، وسط إقبال جماهيري واسع منذ الساعات الأولى لطرحه، بعدما حقق أكبر افتتاح لفيلم عربي في مصر ببيع أكثر من 42 ألف تذكرة خلال ليلة العيد.

ويُعد الفيلم من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية بميزانية بلغت 40 مليون دولار، إذ يجمع بين الأكشن والتشويق والإنتاج البصري الضخم، من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وإخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، أبرزهم مونيكا بيلوتشي وسلمان خان.

وصُورت مشاهد رئيسية من العمل داخل استوديوهات الحصن Big Time في الرياض، مع استخدام تقنيات تصوير ومؤثرات بصرية عالمية، كما دخل الفيلم موسوعة غينيس بتحقيق رقمين قياسيين في مجال المؤثرات السينمائية، ما عزز مكانته كواحد من أضخم المشاريع السينمائية العربية الحديثة.