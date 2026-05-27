أكد لـ«عكاظ» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن المهاجم المغربي يوسف النصيري لن يكون ضمن حسابات الفريق الكروي الأول، وجارٍ التخلص منه خلال بيع عقده في الفترة الصيفية الحالية، والتعاقد مع مهاجم يشكل إضافة فنية للفريق الاتحادي الذي تنتظره استحقاق محلية وقارية في الموسم القادم.



وكان نادي الاتحاد تعاقد مع اللاعب يوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، بعقد يمتد حتى العام 2028، قادماً من نادي فنر بخشة التركي، وجاء التعاقد معه بديلاً للنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي رحل إلى الهلال خلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



هذا وخلت قائمة المنتخب المغربي التي ستشارك في كأس العالم 2026 من المهاجم يوسف النصيري، وجاء قرار استبعاد اللاعب من قائمة «أسود الأطلس» وفق تأكيدات مدرب منتخب المغرب محمد وهبي لأسباب فنية وتكتيكية وليس بسبب الإصابة، مبيناً أن قراره يعود إلى عدم رغبته في ضم عدد كبير جداً من المهاجمين، مع تأكيده على أن اللاعب سيبقى محل متابعة مستمرة في حال الحاجة الفنية إليه.