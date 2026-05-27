دشّن المنتخب الوطني مساء أمس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة نيويورك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026™️.



وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت إلى مدينة نيويورك الأمريكية، لبدء المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي والذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، والتي يتضمنها خوض مواجهة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم السبت القادم على ملعب “سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.



على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني مساء أمس حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس والجهاز الفني المساعد، طبّقوا في بدايتها تمارين الإحماء، أعقبها مران على تمرير الكرة، تلا ذلك تمارين مصغّرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية.



وشهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة اللاعب نواف العقيدي، والذي يخضع تحت إشراف الجهاز الطبي لبرنامج تأهيلي خاص حتى التعافي من الإصابة.



ويواصل الأخضر تدريباته مساء اليوم (الأربعاء) بحصة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.