يُطل الفنان السعودي إبراهيم الحجاج من جديد، معايداً جمهوره عبر المسرحية الكوميدية (الدور السابع)؛ التي تحمل طابع الأعمال الخفيفة والمليئة بالمواقف الساخرة والمضحكة والمرعبة في الوقت ذاته، ويشاركه في البطولة محمد القحطاني، هاشم هوساوي، جود السفياني.

وتحمل المسرحية طابعاً كوميدياً سريع الإيقاع، إذ تدور القصة حول صحفي ينتقل للسكن في بناء سكني غامض يتألف من سبعة طوابق، إذ يرمز كل طابق إلى واحدة من الخطايا السبع.

ويواصل الحجاج حضوره اللافت في الساحة الفنية السعودية، مستفيداً من الشعبية التي حققها خلال السنوات الماضية، إذ أصبح من أبرز الأسماء المرتبطة بالأعمال الكوميدية التي حققت صداها لدى الجمهور السعودي، خصوصاً في المواسم الرمضانية الأخيرة.