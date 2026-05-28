هزت ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة حادثة مأساوية، إثر تسرب مواد كيميائية خطرة داخل مصنع لإعادة تدوير وصناعة الورق، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بالغة الخطورة، بحسب ما أكدته السلطات المحلية.

ووفقاً لبيان مشترك صدر عن إدارة إطفاء «لونغفيو» وشركة «نيبون دايناويف باكيدجينغ» المشغّلة للمصنع، فإن الكارثة نتجت عن انفجار خزان ضخم يحتوي على ما يُعرف بـ *«المحلول الأبيض»* (White Liquor). وتتكون هذه المادة الكيميائية الحارقة من خليط من:

* هيدروكسيد الصوديوم

* كبريتيد الصوديوم

ويعد "المحلول الأبيض* مادة أساسية تدخل في المراحل الأولى لإنتاج الورق، حيث تُستخدم كيميائياً لتكسير رقائق الخشب وتحويلها إلى لب الورق.

رغم تأكيد السلطات لوقوع وفيات وإصابات حرجة متعددة نتيجة الحادثة، إلا أنها فرضت تكتماً على الأعداد الدقيقة للضحايا والمفقودين حتى الآن. وفي المقابل، طمأنت الأجهزة الأمنية السكان المحليين بعدم وجود خطر بيئي أو صحي مباشر يهدد المجمعات السكنية المحيطة بالمصنع.

من جهتها، نقلت صحيفة *«سياتل تايمز»* عن فرق الإطفاء حصيلة أولية تشير إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل بجروح بليغة، من بينهم تسعة من عمال المصنع وعنصر من رجال الإنقاذ.

وتعتبر منشأة «نيبون دايناويف» التابعة لمجموعة «نيبون بيبر» اليابانية العملاقة، أحد أعمدة صناعة التغليف عالمياً؛ حيث تشير بياناتها الرسمية إلى إنتاج نحو 8 مليارات عبوة تغليف سنوياً، تُلبي بها احتياجات أسواق ضخمة في أمريكا الشمالية وآسيا ومختلف دول العالم.