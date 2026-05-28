أصدرت محكمة سيئول أمراً باعتقال اليوتيوبر «كيم سي-أوي» (صاحب قناة Hover Lab)، بتهمة استخدام الذكاء الاصطناعي لفبركة أدلة وتشويه سمعة الممثل الشهير «كيم سو-هيون»، وسط مخاوف من هروبه أو إتلافه للأدلة.

* *الجريمة:* بث تسجيلات صوتية ومحادثات مفبركة تماماً بالذكاء الاصطناعي نُسبت للممثلة الراحلة «كيم ساي-رون»، تدّعي فيها مواعدته لها وهي قاصر.

* *الضحية:* تسببت المؤامرة في «انهيار كامل» لحياة النجم المهنية والاقتصادية، ودفعته للاختفاء التام منذ مارس 2025 ليتلقى العلاج النفسي حتى الآن.

* *النهاية:* أكدت وكالة النجم أن التحقيقات أظهرت الحقيقة ونسفت التزييف، بينما يصر اليوتيوبر المعتقل على إنكار التهم.