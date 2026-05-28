مدرب منتخب الأرجنتين يزف خبرا سارا لمشجعي ميسي قبل انطلاق كأس العالم



طمأن مدرب منتخب الأرجنتين «سكالوني» أنصار منتخب بلاده بشأن الحالة البدنية للأسطورة «ليونيل ميسي»، بعدما اشتكى ميسي، نجم إنتر ميامي من آلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال مواجهة فريقه أمام فيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي، قبل أن يغادر الملعب وسط مخاوف من تعرضه لإصابة قد تهدد مشاركته في كأس العالم 2026.



ووفقا للتقارير الطبية الصادرة من نادي إنتر ميامي، فإن ميسي يعاني من إجهاد عضلي مرتبط بالإرهاق في العضلة الخلفية، دون وجود إصابة خطيرة، على أن تتحدد عودته الكاملة للتدريبات بحسب تطور حالته خلال الأيام القادمة.



وقال عبر قناة «DSports»:«الأخبار الأولى ليست سيئة كما كان يعتقد»، وتابع يقول: «تمنينا جميعا أن ينضم ميسي إلى المنتخب بكامل لياقته، لكن هذا ليس الواقع. الأمر لا يقتصر عليه فقط، فالعديد من اللاعبين لم يتعافوا تماما من الإصابات. أولويتنا الرئيسية الآن هي إعادة تأهيلهم لضمان وصولهم إلى كأس العالم بأفضل حالاتهم البدنية».