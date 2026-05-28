علمت مصادر «عكاظ» بأن إدارة الأهلي تدرس تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك في إطار التحضيرات للموسم الرياضي الجديد والمشاركة في الاستحقاقات المحلية والقارية، حيث برز لاعب وسط الفتح نايف مسعود ضمن الأسماء المطروحة لدعم مركز المحور.



ويأتي اهتمام الأهلي بضم لاعب الارتكاز بعد المستويات التي قدمها مع الفتح خلال منافسات الموسم الماضي، بعدما فرض نفسه عنصرًا أساسيًا في تشكيلة فريقه وقدم مستويات لافتة على الصعيدين الدفاعي والتنظيمي في وسط الملعب.



وشارك نايف مسعود خلال الموسم الماضي في 25 مباراة ضمن منافسات الدوري، منها 18 مباراة أساسيًا، بإجمالي 1510 دقائق لعب، وسجل هدفًا واحدًا، فيما حصل على 3 بطاقات صفراء.



كما سجل لاعب الوسط أرقامًا مميزة على المستوى الدفاعي، بعدما حقق 131 استعادة للكرة، و61 استعادة بضغط عكسي، إلى جانب تفوقه في الالتحامات بنسبة تجاوزت 60 %، ما عزز مكانته كأحد أبرز لاعبي الارتكاز المحليين خلال الموسم الماضي.



ويواصل الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية بهدف تعزيز صفوفه بعدد من العناصر المحلية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في بطولات محلية وخارجية متعددة.