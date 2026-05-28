سجّل اليانصيب الوطني في جمهورية التشيك رقماً تاريخياً جديداً، بعدما فاز أحد المواطنين بجائزة ضخمة بلغت 2.911 مليار كورونة تشيكية، ما يعادل نحو 120 مليون يورو، وفق ما أعلنه موقع iDNES.cz.



وبحسب التقرير، فإن الفائز، الذي لم تُكشف هويته حفاظاً على خصوصيته، أصبح صاحب أكبر جائزة يانصيب في تاريخ التشيك، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجّل في مايو 2015، حين فاز شخص آخر بنحو 2.47 مليار كورونة تشيكية، أي ما يقارب 100 مليون يورو.



وأثار الفوز القياسي اهتماماً واسعاً داخل جمهورية التشيك وخارجها، وسط تساؤلات حول هوية الفائز وخططه المستقبلية للاستفادة من هذا المبلغ الضخم، في حين لم تُعلن الجهات المنظمة حتى الآن ما إذا كان قد تقدّم رسمياً لاستلام جائزته.