يُقبِل كثيرون، خلال عيد الأضحى، على تناول الكبدة باعتبارها من الوجبات التقليدية المفضلة، إلا أن مختصين صحيين ينصحون بالاعتدال في استهلاكها، خصوصاً لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب والشرايين، نظراً لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الكوليسترول الغذائي. وبحسب الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الطبية، فإن الإفراط في تناول الكبدة والأحشاء الحيوانية قد يزيد العبء على الجسم ويؤثر في مستويات الدهون لدى بعض الفئات الحساسة.

وينصح الخبراء بجعل وجبة الكبدة جزءاً من نظام غذائي متوازن، عبر تناول كميات معتدلة، والإكثار من السلطات والخضراوات الغنية بالألياف، مع تجنّب الطهي بكميات كبيرة من السمن والزبدة أو القلي العميق. كما يُستحسن شرب كميات كافية من الماء بعد الوجبة.