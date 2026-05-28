تستعد آبل للكشف عن نظام iOS 27 خلال مؤتمر WWDC 2026 الشهر القادم، وسط تسريبات تتحدث عن تحديثات واسعة تشمل تطوير المساعد Siri وتحسينات على إعدادات سماعات AirPods ومزايا الذكاء الاصطناعي داخل النظام.

ووفقاً للتقارير، سيحصل النظام على واجهة مُعاد تصميمها لإعدادات AirPods، إلى جانب تحسين جودة الصور والرموز التعبيرية المُولّدة عبر ميزتي Genmoji وImage Playground ضمن توسع مزايا (Apple Intelligence).

كما تعمل آبل على تقديم تصميم جديد للمساعد Siri يعتمد على النمط الداكن، بالتزامن مع هوية بصرية جديدة لمؤتمر WWDC 2026 المرتقب انطلاقه يوم 8 يونيو، قبل طرح النظام رسمياً في سبتمبر القادم.