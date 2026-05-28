يواصل المنتخب السعودي تحت 21 عاماً تحضيراته الفنية بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، لمواجهة منتخب الصين الأحد القادم، ضمن مباريات بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) التي تقام خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 14 يونيو القادم في فرنسا.



وتضم قائم الأخضر 28 لاعباً، هم: حامد يوسف، عبدالرحمن الغامدي، يزن الرويلي، عواد دهل، سلطان العيسى، محمد برناوي، عواد أمان، سعود هارون، يزن مدني، سعد المطيري، بسام هزازي، عبدالعزيز الفواز، إياد هوسا، علي الحسين، سامر المرواني، عبدالعزيز السويلم، خالد عبدالجواد، أحمد السياحي، صهيب هوساوي، راكان الغامدي، صبري دهل، عمار اليهيبي، سعد حقوي، عدنان البشري، أصيل عبدالرزاق، تركي الغميل، جلال السالم، ثامر الخيبري.



هذا ويتواجد منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس، والصين، والكونغو الديموقراطية وكولومبيا.