يوسف علي إم. إيه: مفهومنا الجديد للتسوق السريع صُمم لتعزيز راحة العملاء، ونتطلع إلى التوسع قريباً في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي

الرياض: في خطوة جديدة لتعزيز قطاع التجزئة السريعة في المملكة، أطلقت سويفت من لولو عملياتها رسمياً في المملكة العربية السعودية، لتقدم تجربة تسوق عصرية، سريعة، وسلسة تلبي احتياجات المستهلكين في حياتهم اليومية المتسارعة.

وتتميز متاجر سويفت بمواقعها الاستراتيجية في الوجهات الحيوية ذات الحركة المرتفعة، بما في ذلك محطات المترو، ومحطات الوقود، والمطارات، وغيرها من المواقع الرئيسية في مختلف أنحاء المملكة.

وقد دشن السيد يوسف علي إم. إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، أول أربعة متاجر من سويفت عبر فعالية افتراضية، شملت متجرين في محطتي مترو الربيع والخريص بمدينة الرياض، إلى جانب المتجر الرئيسي في أرامكو الرويض، ومتجر آخر في محطة وقود أدنوك في الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وقال السيد يوسف علي إم. إيه: «تم تصميم مفهومنا الجديد للتسوق السريع ليضع السرعة والراحة والجودة بالقرب من العملاء. وقد انطلقت هذه الفكرة لأول مرة من المملكة العربية السعودية، ونتطلع قريباً إلى توسيع هذا المفهوم في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي».

ويقدم سويفت من لولو تشكيلة مختارة بعناية من الاحتياجات اليومية، والأطعمة الطازجة، والوجبات الجاهزة، والوجبات الخفيفة، ومنتجات المخبوزات، والمشروبات، بما يلبي احتياجات المسافرين، والمتنقلين، وأنماط الحياة الحضرية الحديثة.

وتخطط مجموعة لولو للتوسع بقوة في هذا القطاع، مع هدف طموح يتمثل في افتتاح 100 متجر سويفت في مختلف أنحاء المملكة بحلول عام 2030، بما يعزز حضورها في سوق متاجر التجزئة السريعة الذي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة.