أعلنت إدارة نادي الخليج التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، استعداداً للموسم الرياضي المقبل في دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد انتهاء المرحلة القصيرة التي قاد خلالها الأوروغوياني جوستافو بويت الفريق بصورة إسعافية حتى نهاية الموسم.



ويملك غوميز مسيرة تدريبية طويلة تنقّل خلالها بين تجارب أوروبية وعربية وآسيوية عدة، إذ بدأ مشواره في البرتغال قبل أن يخوض محطات متعددة أبرزها مع بني ياس الإماراتي والتعاون السعودي، إلى جانب تجارب في تركيا والمجر وإسبانيا.



كما تولى تدريب الأهلي السعودي وحقق معه السوبر السعودي عام 2016 وفريق الزمالك المصري، ونجح معه في تحقيق بطولات محلية وقارية، ما عزز حضوره واحداً من أبرز المدربين البرتغاليين العاملين في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة.



ودرب غوميز نادي الفتح خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تحسين نتائج الفريق ولفت الأنظار بعمله الفني، إذ ارتبط اسمه حينها بالاستمرار وتجديد عقده، قبل أن تتجه إدارة الخليج للتعاقد معه لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.