اختار منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم 2022 مدينة «كانساس سيتي» مقرا له خلال مونديال هذا العام، وفق قائمة معسكرات التدريب التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، فيما فضل المنتخب البرازيلي مدينة نيويورك-نيوجيرزي وبالتحديد في (منشأة تدريب كولومبيا بارك)، وسيتخذ 39 من أصل 48 منتخبا مشاركا في العرس الكروي العالمي الذي ينطلق شهر يونيو القادم، من الولايات المتحدة مركزا لإقامته وهو عدد قياسي، مقارنة بالمكسيك الذي يستضيف سبعة منتخبات ومنتخبين في كندا.



وأورد المدير التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026 هايمو شيرجي، قائلا: «تعد معسكرات المنتخبات جزءا لا يتجزأ من نسيج أي كأس عالم ينظمها (FIFA)، فهي المكان الذي تضع فيه المنتخبات جذورها، وتتدرب وتستعيد عافيتها، وتعيش الإيقاع اليومي للبطولة»، كما أكد اختيار إيران لمعسكر في تيخوانا بالمكسيك.



وكانت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم كشفت أن البلاد ستسمح لإيران باتخاذ المكسيك مقرا لها لتجنب قيود التأشيرات الأمريكية.



هذا، وستتخذ كل من كولومبيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب أفريقيا وتونس والأوروغواي مقرات لها في المكسيك، فيما ستكون كندا وبنما في كندا، بينما تستقر بقية المنتخبات في مواقع داخل الولايات المتحدة.



وفيما يلي مختلف مواقع معسكرات المنتخبات الـ48 المشاركة في مونديال 2026:



الجزائر: كانساس سيتي (جامعة كانساس)



الأرجنتين: كانساس سيتي (مركز تدريب سبورتينغ كانساس سيتي)



أستراليا: منطقة خليج سان فرانسيسكو (منشأة أوكلاند روتس/سول)



النمسا: غوليتا، كاليفورنيا (جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا)



بلجيكا: رينتون، واشنطن (مركز الأداء لسياتل ساوندرز)



البوسنة والهرسك: ساندي، يوتا (ملعب ريال سولت ليك)



البرازيل: نيويورك-نيوجيرزي (منشأة تدريب كولومبيا بارك)



كندا: فانكوفر (المركز الوطني لتطوير كرة القدم)



ساحل العاج: فيلادلفيا (فيلادلفيا يونيون)



جمهورية الكونغو الديمقراطية: هيوستن (مركز تدريب هيوستن)



كولومبيا: غوادالاخارا، المكسيك (أكاديمية أطلس)



الرأس الأخضر: تامبا، فلوريدا (ووترز سبورتسبليكس)



كرواتيا: ألكسندريا (مدرسة إبيسكوبال الثانوية)



كوراساو: بوكا راتون، فلوريدا (جامعة فلوريدا أتلانتيك)



تشيكيا: دالاس (ملعب مانسفيلد متعدد الاستخدامات)



الإكوادور: كولومبوس، أوهايو (مركز أداء كولومبوس كرو)



مصر: سبوكين، واشنطن (جامعة غونزاغا)



إنجلترا: كانساس سيتي (سووب سوكر فيليدج)



إسبانيا: تشاتانوغا، تينيسي (مدرسة بايلور)



فرنسا: بوسطن (جامعة بنتلي)



ألمانيا: وينستون-سالم، كارولاينا الشمالية (جامعة ويك فورست)



غانا: بوسطن (جامعة براينت)



هايتي: نيويورك-نيوجيرزي (جامعة ستوكتون)



إيران: تيخوانا، المكسيك (مركز شولوإيتسكوينتلي)



العراق: غرينبراير، فيرجينيا الغربية (مركز غرينبراير للأداء الرياضي)



الأردن: بورتلاند (جامعة بورتلاند)



اليابان: ناشفيل، تينيسي (منشأة نادي ناشفيل)



كوريا الجنوبية: غوادالاخارا، المكسيك (تشيفاس فيردي فايي)



السعودية: أوستن، تكساس (ملعب أوستن إف سي)



المغرب: نيويورك-نيوجيرزي (مدرسة بينغري)



المكسيك: مكسيكو (مركز الأداء العالي)



هولندا: كانساس سيتي (مركز تدريب كانساس سيتي)



النرويج: غرينزبورو، كارولاينا الشمالية (جامعة كارولاينا الشمالية في غرينزبورو)



نيوزيلندا: سان دييغو (جامعة سان دييغو - ملعب توريرو)



بنما: نيو تيكومسيث، كندا (موقع تدريب نوتاواساغا)



باراغواي: منطقة خليج سان فرانسيسكو (مجمع سبارتان لكرة القدم)



البرتغال: بالم بيتش غاردنز (حديقة مقاطعة غاردنز نورث)



قطر: سانتا باربرا، كاليفورنيا (كلية ويستمونت)



جنوب أفريقيا: باتشوكا، المكسيك (باتشوكا - جامعة كرة القدم)



إسكتلندا: شارلوت، كارولاينا الشمالية (منشأة نادي شارلوت)



السنغال: نيويورك-نيوجيرزي (جامعة روتغرز)



سويسرا: سان دييغو (أس دي جيه ايه)



السويد: دالاس (ملعب إف سي دالاس)



تونس: مونتيري، المكسيك (مركز تدريب رايادوس)



تركيا: ميسا، أريزونا (ملاعب أريزونا الرياضية)



الأوروغواي: كانكون، المكسيك (مركز تدريب ماياكوبا كانكو)



الولايات المتحدة: إرفاين (مجمع غريت بارك الرياضي)



أوزبكستان: أتلانتا (مركز تدريب أتلانتا يونايتد)