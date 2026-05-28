يدرس المهاجم المغربي كريم البركاوي فكرة العودة لدوري روشن للمحترفين والنظر في العروض المقدمة من بعض الأندية السعودية، وذلك بعدما قاد فريق الظفرة إلى البقاء في دوري المحترفين الإماراتي، وسجل االلاعب هدفاً حاسماً للظفرة في مرمى الوحدة في الدقيقة 82، ساهم في تحقيق فريقه فوزاً غالياً وثميناً، ليضمن البقاء في دوري المحترفين.



وينتهي عقد النجم كريم البركاوي مع نادي الظفرة الإماراتي في 30 يونيو القادم، وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً إلى الظفرة مطلع موسم 2025-2026 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تجربته الاحترافية الناجحة، التي جعلته هدّافاً تاريخياً لنادي الرائد السعودي.