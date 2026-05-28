قالت المحافظة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليزا كوك إن التضخم في الولايات المتحدة يتجه في المسار الخاطئ، وإنها ستكون مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا استمر هذا الوضع.



وعلى رغم أن كوك أكدت أنها تفضل إبقاء أسعار الاقتراض ثابتة في الوقت الحالي، وتتوقع أن يتباطأ نمو الأسعار مجدداً خلال الأشهر القادمة، إلا أن تصريحاتها تضعها في صف عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين أشاروا إلى أن تسارع التضخم في الولايات المتحدة أصبح الآن مصدر قلق أكبر للسياسة النقدية من سوق العمل.



وبينت كوك في تصريحات معدة لفعالية في جامعة «ستانفورد»: «أريد أن أكون واضحة بشأن تقييمي للمخاطر: ما زالت المخاطر تميل نحو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة».



وأضافت كوك أن استمرار التضخم في الولايات المتحدة فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2% على مدى 5 سنوات يثير خطر ترسخ ضغوط الأسعار في سلوك تحديد الأسعار والأجور.



وأضافت: «بناء على ذلك، فإنني مستعدة لرفع أسعار الفائدة، إذا لم تظهر موجة خفض التضخم في الولايات المتحدة المتوقعة في الوقت المناسب».