أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، إلغاء وتخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات محددة من تايوان، في خطوة تهدف إلى وضع بنود اتفاقية تجارية جرى التوصل إليها سابقاً موضع التنفيذ.



ووفقاً لإشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي، ستلغي الولايات المتحدة رسوم مشتقات الألومنيوم، والصلب، والنحاس المفروضة على مكونات الطائرات المستوردة من تايوان.



كما ستعدل واشنطن الرسوم القطاعية على قطع غيار السيارات التايوانية، والأخشاب، ومشتقات الخشب، مع وضع حد أقصى للرسوم على السلع ذات الصلة لا يتجاوز 15%.



وفُرضت هذه الرسوم بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، والذي يمنح الإدارة الأمريكية الحق في فرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تشكل تهديداً للأمن القومي.



وتزامناً مع هذا التحرك الجمركي، يدرس ترمب صفقة مبيعات أسلحة محتملة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، كما ألمح إلى إمكانية إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس التايواني «لاي تشينج تي»، وهي خطوات قد تؤدي إلى توتر العلاقات الأمريكية الصينية.