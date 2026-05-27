صادقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، على التسوية التي تم التوصل إليها مع البرلمان بشأن الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة العام الماضي، ولم يعد الاتفاق بحاجة سوى إلى الضوء الأخضر الأخير من النواب الأوروبيين ليدخل حيز التنفيذ.



وصادق دبلوماسيو الدول الـ27 على النص الذي تم التفاوض بشأنه مع النواب الأوروبيين الأسبوع الماضي، وهو يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد على معظم السلع المستوردة من الولايات المتحدة، لقاء فرض سقف قدره 15% للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على المنتجات الأوروبية المستوردة.



ومن المفترض أن يصادق النواب الأوروبيون بدورهم رسمياً على النص في منتصف شهر يونيو خلال دورتهم العامة القادمة في ستراسبورغ، بعد عرضه على اللجنة يوم (الثلاثاء) القادم، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترمب من أجل ذلك.



وأمهل ترمب الاتحاد الأوروبي حتى الـ4 من شهر يوليو، يوم الذكرى الـ250 لاستقلال أمريكا، للمصادقة على الاتفاق حول الرسوم الجمركية الذي تم التفاوض بشأنه الصيف الماضي في تورنبيري في إسكتلندا.



وأرفق البرلمان الأوروبي وممثلو الدول الـ27 في التسوية إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات المنتجات الأمريكية ببعض الشروط.