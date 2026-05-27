ارتفع ‌المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف في بداية تداولاته، اليوم (الأربعاء)، وحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق بفعل صعود أسهم شركات السيارات والكيماويات، بينما راقب المستثمرون بحذر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 629.44 نقطة، ليبقى على ‌بعد نحو 1% من أعلى مستوى ‌قياسي ⁠سجله في شهر فبراير ⁠قبل اندلاع الصراع.



وقاد قطاع أسهم السيارات وقطع الغيار قائمة الارتفاعات مع تقدمه 1.5%، وسط قفزة 8% في سهم شركة فولفو للسيارات بعد أن أعلنت الشركة حصولها ⁠على موافقة من الحكومة الأمريكية ‌تسمح لها ‌بمواصلة بيع السيارات.



وزاد أيضا مؤشر قطاع الكيماويات ‌بأكثر من 1%، مع ارتفاع ‌سهم شركة أكزونوبل 16.6% بعد أن رفضت الشركة المصنعة للدهانات عرض استحواذ نقدي مشترك بقيمة 73 يورو (85 ‌دولارا) للسهم الواحد من منافسيها نيبون بينت وشيروين-ويليامز.



وكان تصاعد التوترات في ⁠الشرق ⁠الأوسط من بين العوامل التي حدت من الارتفاعات، إذ وصفت إيران أحدث الهجمات الأمريكية بأنها انتهاك لوقف إطلاق النار الهش الصامد منذ شهر أبريل الماضي.



ونزل سعر خام برنت على نحو طفيف، لكن مستوى 98 دولارا للبرميل أبقى مخاوف التضخم في صدارة اهتمامات المستثمرين.