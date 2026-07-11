توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي خروج سوق النفط العالمية من نطاقها الذي يتراوح بين 80 و100 دولار تقريباً بحلول الربع الأول من 2027 على أبعد تقدير، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض الطلب على الطاقة، في حالة استمرار الصراع في الشرق الأوسط.



وأضاف في مقابلة مع صحيفة «إل سول 24 أور» (السبت) أن السحب من المخزونات ساعد في الحفاظ على أسعار الخام إلى حد كبير ضمن هذا النطاق حتى الآن.



وأوضح قائلاً: «إن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الإستراتيجية تتزايد لأن الاحتياطات العالمية محدودة». وبين أن الحل طويل الأمد هو تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الإمداد وطرق النقل.



وأشار ديسكالزي إلى أن مخزونات النفط العالمية تنخفض 3.8 مليون برميل يومياً في المتوسط، وتسارعت وتيرة الانخفاض إلى 4.6 مليون برميل يومياً في مايو نتيجة الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران التي اندلعت في نهاية فبراير.



وأضاف أن على الدول التركيز على المنتجين في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.