علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي الاتحاد يسعى للتخلص من المهاجم يوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتعاقد مع مهاجم مميز يشكل إضافة فنية للفريق في الموسم الرياضي الجديد الذي ينتظر العميد خلاله العديد من الاستحقاقات المحلية والقارية.



وكانت الإدارة الاتحادية تعاقدت مع اللاعب يوسف النصيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من فنربخشة التركي بعقد يمتد حتى عام 2028، بديلاً للقائد الاتحادي السابق الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل لفريق الهلال.



المدرب ينز فيسينغ



من جانب آخر، يغادر الفريق الاتحادي بعد غد (الثلاثاء) إلى مدينة ماربيا الإسبانية لإقامة معسكر إعدادي تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الألماني ينز فيسينغ، ويهدف المدرب لتجهيز الفريق فنياً ولياقياً وبدنياً للموسم الرياضي الجديد.



وسيدشن العميد مبارياته الودية بلقاء أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم 21 يوليو الجاري، فيما سيواجه في اللقاء الودي الثاني فريق لاس بالماس الإسباني في 25 من الشهر ذاته، وسيتم الإعلان عن بقية اللقاءات الودية في وقت لاحق.