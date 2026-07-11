فرض لاعبو ريال مدريد هيمنتهم على النسخة الحالية من كأس العالم 2026، بعدما رفعوا رصيدهم إلى 17 هدفًا، ليصبح النادي الملكي صاحب الرقم القياسي لأكثر نادٍ إسباني تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من المونديال، متجاوزًا الرقم التاريخي الذي كان يحمله برشلونة منذ مونديال الولايات المتحدة 1994 والبالغ 15 هدفًا.



وجاءت أهداف لاعبي ريال مدريد عبر خمسة نجوم، يتصدرهم الفرنسي كيليان مبابي برصيد 8 أهداف، يليه الإنجليزي جود بيلينغهام بـ4 أهداف، ثم البرازيلي فينيسيوس جونيور بهدفين، والمغربي إبراهيم دياز بهدفين، فيما أضاف الإسباني ميكيل مورينو هدفًا واحدًا، ليصل مجموع أهداف لاعبي النادي الملكي إلى 17 هدفًا.



أما الرقم السابق لبرشلونة في مونديال 1994، فقد تحقق بفضل تألق عدد من نجومه، يتقدمهم البلغاري خريستو ستويتشكوف الذي سجل 6 أهداف، والبرازيلي روماريو صاحب 5 أهداف، إلى جانب الإسباني جون أندوني غويكويتشيا الذي أحرز هدفين، بينما سجل كل من بيب غوارديولا وتشيكي بيغيريستاين هدفًا واحدًا.



ويعكس هذا الإنجاز التأثير الكبير للاعبي ريال مدريد في كأس العالم 2026، بعدما قادوا منتخباتهم إلى الأدوار المتقدمة، ونجحوا في كسر رقم تاريخي ظل صامدًا لأكثر من ثلاثة عقود، ليؤكد النادي الملكي حضوره العالمي ليس فقط على مستوى الأندية، بل أيضًا عبر نجومه في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات.