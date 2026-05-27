قرر بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي خلال اجتماعه، اليوم (الأربعاء)، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 2.25% دون تغيير وذلك للمرة الثالثة على التوالي، رغم انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك بشأن القرار.



وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار البتروكيماويات، إذ يتوقع وصول معدل التضخم إلى ذروته مسجلاً 4.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف ويدور حول 2.5%.



يأتي ذلك في حين لا يزال الاقتصاد النيوزيلندي في مراحل التعافي الأولى مع وجود طاقة إنتاجية فائضة ومعدلات بطالة مرتفعة، ولكن من المتوقع أن تؤثر أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل المرتفعة سلباً على القدرة الشرائية للأسر وهوامش ربح الشركات.



وذكر البنك المركزي النيوزيلندي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية تركز على منع تحول ارتفاع التكاليف إلى تضخم متوسط الأجل مع تجنب التقلبات الاقتصادية غير الضرورية.