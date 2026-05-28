انخفضت ‌أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين اليوم (الخميس)، إذ دفعت هجمات أمريكية جديدة على إيران أسعار النفط للارتفاع مما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وألقى ذلك بظلاله على توقعات أسعار الفائدة، وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4,380.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 26 مارس، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.6% إلى 4,377.10 دولار. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مما زاد ‌من تكلفة الذهب المسعر ‌بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



ويمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويُنظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد ‌التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.



ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 72.37 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.4% إلى 1,890.81 دولار، وسجل كلاهما أدنى مستوى في ما يقرب من شهر. وانخفض البلاديوم 1.9% إلى 1,364.26 دولار.