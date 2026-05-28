يعد الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، الذي غيبه الموت صباح اليوم (الخميس)، واحداً من أبرز الوجوه السياسية والعسكرية في تاريخ اليمن الحديث، بعدما قاد البلاد خلال مرحلة انتقالية معقّدة أعقبت أحداث 2011، وشهدت تحولات كبرى انتهت بانقلاب الحوثيين وإطلاق التحالف العربي عملية «عاصفة الحزم» دعماً للشرعية اليمنية.

الرئيس هادي أثناء الخدمة العسكرية ولد في قرية ذكين قبل 80 عاماً



وُلد هادي في الأول من سبتمبر عام 1945 بقرية ذكين التابعة لمديرية الوضيع بمحافظة أبين، في سلطنة الفضلي سابقاً، وبدأ مسيرته المهنية مبكراً عبر المؤسسة العسكرية، قبل أن يصقل خبراته في عدد من الأكاديميات الدولية المرموقة.

هادي اثناء تسليمه السلطة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي

الرئيس هادي أثناء الخدمة العسكرية في الستينيات صعود عسكري وسياسي

وتخرج هادي في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية عام 1966، كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية «سلاح الدبابات» من أكاديمية ناصر العسكرية في مصر عام 1970، ونال لاحقاً درجة الماجستير في القيادة العسكرية من أكاديمية فرونزا في الاتحاد السوفيتي السابق.



شغل هادي مناصب عسكرية عدة، أبرزها قيادة محور البيضاء، وشارك في حرب صيف 1994، قبل أن يصدر قرار بتعيينه وزيراً للدفاع في مايو من العام ذاته.

الرئيس هادي يتسلم السلطة من الرئيس السابق

هادي نائباً للرئيس الراحل صالح مرشح توافقي بعد أحداث 2011

وفي الثالث من أكتوبر 1994، اختاره الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح نائباً لرئيس الجمهورية خلفاً لعلي سالم البيض، ليبدأ مرحلة سياسية طويلة استمرت نحو 18 عاماً في منصب نائب الرئيس، بالتزامن مع صعوده داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، إذ تولى منصب نائب رئيس الحزب ثم أمينه العام عام 2008.



وبرز اسم هادي بقوة عقب أحداث 2011، حين توافق حزب المؤتمر الشعبي العام وتكتل اللقاء المشترك على ترشيحه رئيساً توافقياً بموجب المبادرة الخليجية.

الرئيس عبد ربه منصور هادي أثناء مساعيه للإصلاح بين صالح وعلي محسن الأحمر

الرئيس هادي وزيراً للدفاع إعادة هيكلة الجيش والأمن

وفي 21 فبراير 2012، جرت الانتخابات الرئاسية بمشاركة شعبية بلغت نحو 65%، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية في 25 فبراير ويتسلم السلطة رسمياً بعد يومين، ليقود اليمن في مرحلة انتقالية شديدة التعقيد.



وخلال فترة حكمه، قاد هادي عملية واسعة لإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية بهدف إنهاء الانقسام داخل المؤسسة العسكرية، عبر إقالة عدد من القادة العسكريين الموالين لمراكز القوى السابقة، وإعادة توزيع الوحدات العسكرية والأمنية على أسس وصفها بـ«الوطنية والحيادية».

صالح وهادي عقب تسليم السلطة انقلاب الحوثيين ومنعطف السقوط



وشهدت فترة حكمه أخطر منعطفاتها في 21 سبتمبر 2014 عقب اقتحام الحوثيين العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة، قبل أن تتفاقم الأزمة في يناير 2015 بمحاصرة القصر الرئاسي وفرض الإقامة الجبرية عليه.

هادي يتوسط عدد من منهئه أثناء تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية

ودفع ذلك هادي إلى تقديم استقالته لمجلس النواب في 22 يناير 2015، غير أن الحوثيين عطّلوا البرلمان وأعلنوا ما سُمي بـ«الإعلان الدستوري»، قبل أن يتمكن في 21 فبراير من كسر الإقامة الجبرية والانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن.وأعلن حينها سحب استقالته، والتمسك بالمبادرة الخليجية، معتبراً كل الإجراءات منذ اجتياح صنعاء باطلة، وداعياً المجتمع الدولي للتدخل لحماية العملية السياسية.

هادي أثناء دراسته في روسيا

«عاصفة الحزم» ومغادرة المشهد



وفي 26 مارس 2015، أطلق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عملية «عاصفة الحزم» دعماً للشرعية اليمنية، بناءً على طلب رسمي من هادي.

واستمر الرئيس اليمني السابق في ممارسة مهماته من مقر إقامته في الرياض، ومن العاصمة المؤقتة عدن خلال بعض الفترات، حتى أعلن في 7 أبريل 2022 تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 أعضاء، مفوضاً المجلس بكامل صلاحياته الرئاسية.

وبذلك أسدل هادي الستار على مسيرة سياسية امتدت لعقود، قاد خلالها اليمن في واحدة من أكثر مراحله السياسية والعسكرية تعقيداً.