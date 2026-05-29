في واقعة صادمة هزت الأوساط المحلية، تحولت الطقوس التقليدية لزيارة القبور في ثاني أيام العيد بمحافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد إلى مأساة مروعة، بعدما أسفرت مشاجرة دامية داخل مقبرة عن مقتل شاب في مقتبل العمر طعناً بالسكين، لتبدل الفاجعة أجواء العيد إلى مأتم وعزاء.

وكانت عائلة عراقية قد توجهت إلى مقبرة «الدوجمة» الواقعة في قضاء الخالص شمالي ديالى، لإحياء تقليد متوارث تحرص عليه الكثير من الأسر في المناسبات لزيارة أضرحة الراحلين من أقربائهم وتذكرهم. إلا أن الزيارة اتخذت مساراً مأساوياً إثر اندلاع ملاسنات حادة بين أفراد العائلة وعدد من الشبان المتواجدين في المكان، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة عنيفة استخدم فيها السلاح الأبيض.

ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، فقد تلقى الضحية، وهو شاب في العشرينات من عمره، طعنات نافذة بضربات حادة، أسفرت عن مفارقته الحياة على الفور داخل المقبرة قبل محاولات إسعافه.

وفور وقوع الحادثة، طوقت القوات الأمنية مسرح الجريمة ونقلت جثة المجني عليه إلى دائرة الطب العدلي، فيما تمكنت من إلقاء القبض على الجاني الرئيسي وثلاثة أشخاص آخرين شاركوا في المشاجرة. واقتيد المتهمون إلى مراكز التحقيق للوقوف على ملابسات ودوافع الجريمة، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.