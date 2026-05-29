ربطت تقارير إسبانية مستقبل البرتغالي جوزيه مورينيو بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في ريال مدريد، مؤكدة أن عودة المدرب المخضرم إلى سانتياغو برنابيو باتت مرتبطة بفوز الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز بولاية جديدة في السابع من يونيو القادم.

وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع خروج بيريز عن صمته للرد على الشائعات التي تحاصر النادي الملكي في خضم السباق الانتخابي، مؤكداً تمسكه بمشروعه الرياضي والإداري، ومهاجماً ما وصفها بمحاولات التشويش التي يقودها خصومه.

بيريز يشيد بمورينيو

وتحدث رئيس ريال مدريد بوضوح عن المدرب البرتغالي، قائلاً إن مورينيو «مدرب رائع» ويتمتع بقدرات فنية كبيرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لم يجرِ أي حديث شخصي معه حتى الآن، ما يجعل الإعلان عن تعيينه أمراً غير مطروح في المرحلة الحالية.

وأوضح بيريز أن الفريق يملك نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، وأن وجود مدرب قادر على إدارة هذه المجموعة هو العنصر الأهم لضمان استمرار المنافسة على البطولات.

العودة مرهونة بفوز بيريز

وبحسب ما أوردته صحيفة «إلديسماركي» الإسبانية، فإن مورينيو يعد الخيار الأول لفلورنتينو بيريز في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية أمام منافسه إنريكي ريكيلمي، الذي يعارض فكرة إعادة المدرب البرتغالي إلى قيادة الفريق.

وأضافت الصحيفة أن بيريز أجرى اتصالات مباشرة مع روي كوستا رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، وأبلغه استعداده لتحمل قيمة الشرط الجزائي لإنهاء عقد مورينيو، تمهيداً لعودته إلى العاصمة الإسبانية.

15 مليون يورو تفصل «السبيشيال وان»

وأشارت التقارير إلى أن الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا يبلغ حالياً 15 مليون يورو، بعدما ارتفعت قيمته أخيراً من 7 ملايين يورو، وهو ما لن يمثل عائقاً أمام إدارة بيريز إذا ما حصلت على تفويض جديد من أعضاء الجمعية العمومية.

ورغم جاهزية جميع الترتيبات تقريباً، فإن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد تأجل بسبب الانتخابات الرئاسية، التي أوقفت كذلك عدداً من الملفات المرتبطة بالتخطيط للموسم القادم وسوق الانتقالات الصيفية.

هجوم على الخصوم

وفي سياق متصل، شن بيريز هجوماً على منافسيه في السباق الانتخابي، نافياً بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن رغبته في خصخصة ريال مدريد وتحويله إلى شركة خاصة.

وأكد رئيس النادي الملكي أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، معتبراً أنها جزء من حملة تستهدف التأثير على أعضاء النادي قبل موعد الاقتراع.

السابع من يونيو.. يوم الحسم

وباتت هوية المدرب المقبل لريال مدريد معلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية، إذ تشير جميع المؤشرات إلى أن فوز بيريز سيقرب مورينيو من ولاية ثانية مع «الميرينغي»، فيما سيؤدي فوز منافسه إلى تغيير كامل في خريطة المشروع الرياضي للنادي.

وعليه، فإن السابع من يونيو لن يحسم فقط هوية رئيس ريال مدريد القادم، بل قد يحدد أيضاً مصير عودة «السبيشيال وان» إلى مقاعد بدلاء سانتياغو برنابيو.