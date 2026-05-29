يخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته الودية أمام منتخب الإكوادور (الأحد) القادم، الساعة 2:30 صباحاً، على ملعب سبورتس إليستريند بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في مدينة نيويورك، تحت إشراف المدرب جورجيوس دونيس؛ الذي يسعى من خلال اللقاء الودي لتحديد الأسلوب الفني الذي سينتهجه واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها مباريات كأس العالم التي ستقام في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا) 2026.

وستبدأ المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي (الإثنين) القادم، في مدينة أوستن في ولاية تكساس، وتستمر حتى يوم (الأربعاء) الـ10 من يونيو القادم، وسيخوض الأخضر مواجهتين وديتين؛ (الأولى) ضد منتخب بورتوريكو (السبت) الـ6 من الشهر نفسه، الساعة 2:00 صباحاً، على ملعب Q2 في مدينة أوستن، و(الثانية) أمام منتخب السنغال (لأربعاء) 10 من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وسيدخل المنتخب السعودي في الـ10 من يونيو القادم مرحلة البطولة، إذ ستتخذ بعثة (الأخضر) من مدينة أوستن مقراً رئيسياً لها خلال المشاركة في كأس العالم القادمة، وسيفتتح (الأخضر) مبارياته في المونديال بلقاء منتخب الأوروغواي (الثلاثاء) 16 يونيو القادم، الساعة 1:00 صباحاً، ومن ثم سيواجه منتخب إسبانيا (الأحد) 22 من الشهر نفسه، الساعة 7:00 مساءً، ويختتم لقاءاته ضمن المجموعة الثامنة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر (السبت) 27 من الشهر ذاته، 3:00 صباحاً.