توفيت، فجر اليوم (الجمعة)، والدة الفنان المصري أحمد حلمي، بعد معاناة صحية استمرت لفترة طويلة، إذ شهدت حالتها تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، وخيم الحزن على أسرتها والمقربين منها.

موعد ومكان صلاة الجنازة

ومن المنتظر أن تقام صلاة الجنازة على والدة أحمد حلمي اليوم (الجمعة) بمسجد ناصر في مدينة بنها، قبل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

كما تلقى أحمد حلمي رسائل دعم ومواساة من عدد كبير من الفنانين والأصدقاء، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويمنح ذويها الصبر والثبات.

زيارة تركي آل الشيخ

وفي سياق آخر، قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بزيارة خاصة سابقاً لمنزل أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، معبرًا عن سعادته باللقاء، وذلك عبر صور نشرها على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أعماله الفنية

وعلى الصعيد الفني، ينتظر أحمد حلمي طرح فيلمه الجديد «أضعف خلقه» الذي يعود من خلاله إلى الشاشة الكبيرة بعد فترة من الغياب، ويشهد تعاونه الأول مع الفنانة التونسية هند صبري من إخراج عمر هلال.

كما يحضر حلمي أيضاً لفيلم جديد يحمل اسم «حدوتة» من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف، ويشاركه في بطولته كل من ماجد المصري، رحمة أحمد، وأمينة خليل وآخرون.