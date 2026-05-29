اختار المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني «ليونيل سكالوني»، 26 لاعباً، لحملة دفاعه عن لقبة، عندما يواجه منتخبات (الجزائر والأردن والنمسا) في المجموعة العاشرة ضمن الدور الأول من مونديال 2026، وهم حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز، خوان موسو، وجيرونيمو رولي.



وفي خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاغليافيكو، غونزالو مونتيال، ليساندرو مارتينيز، ليوناردو باليردي، فاكوندو ميدينا، ناويل مولينا، كريستيان روميرو.



وفي خط الوسط: فالنتين باركو، لياندرو باريديس، رودريغو دي بول، إنزو فيرنانديز، جيوفاني لو سيلسو، إكسيكيل بالاسيوس، وأليكسيس ماك أليستر.



وفي الهجوم: ليونيل ميسي، تياغو ألمادا، جوليان ألفاريز، نيكولاس غونزاليس، نيكو باز، لاوتارو مارتينيز، وجوليانو سيميوني.



حيث أثارت هذه القائمة موجة انتقادات واسعة في الأوساط الأرجنتينية لغياب بعض النجوم عن القائمة النهائية التي تألقت خلال الموسم الماضي مع فريها وفق التقرير الذي بثه موقع «RT»، ومن أبرزهم الظهير المخضرم ماركوس أكونيا لاعب ريفر بليت، إلى جانب مدافع بورنموث ماركوس سينيسي، في قرار أثار تساؤلات عديدة حول اختيارات الخط الخلفي.



وفي خط الوسط، غابت أسماء لافتة مثل إيميليانو بوينديا لاعب أستون فيلا، وماكسيمو بيروني لاعب كومو، إضافة إلى الموهبة الشابة فرانكو ماستانتونو المرتبط بريال مدريد.



أما هجوميا، فقد خلت القائمة من جناح روما ماتياس سولي، وكذلك المهاجم الواعد جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، رغم المستويات المميزة التي قدمها أخيرا.