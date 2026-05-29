أعلنت رومانيا، اليوم (الجمعة)، أن القنصل العام الروسي شخص غير مرغوب فيه، مطالبة إياه بمغادرة البلاد بسرعة، وذلك بعد تحطم مسيّرة على أراضيها، فيما هددت الخارجية الروسية بالرد.



وقال الرئيس نيكوسور دان في كلمة مصورة: «تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة.. وفي ضوء هذا الوضع، تم إعلان القنصل العام لروسيا الاتحادية في كونستانتا شخصاً غير مرغوب فيه، وسيتم إغلاق القنصلية العامة في كونستانتا».



واستدعت رومانيا السفير الروسي في بوخارست في وقت سابق اليوم، عقب سقوط مسيّرة على مبنى سكني، ما أسفر عن إصابة شخصين، في حادثة بالغة الخطورة، وفق ما صرحت به وزيرة الخارجية أوانا تويو.



وقالت الوزيرة: «سنُبلغ السفير رسمياً بتداعيات هذا العمل غير المسؤول من جانب روسيا على العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، فضلاً عن الخطوات التالية على المستوى الأوروبي فيما يتعلق بحزم العقوبات».



ودانت وزارة الخارجية الرومانية ما وصفته بـ«التصعيد الخطير وغير المسؤول» من جانب روسيا، وذلك بعد ارتطام مسيّرة روسية بمبنى في مدينة بشرق رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.



وقالت الوزارة في بيان إن «هذه الحادثة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول من جانب روسيا الاتحادية»، مبينة أنها «أبلغت حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا».



في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها «سترد قريباً على قرار رومانيا إغلاق قنصليتها».