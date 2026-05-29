أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، أنه سيجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي، مشدداً على ضرورة أن توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبداً سلاحاً أو قنبلة نووية، ويجب فتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الملاحة البحرية دون أي رسوم أو قيود، وفي كلا الاتجاهين».



وأضاف: «يجب أيضاً إزالة جميع الألغام البحرية، إن وجدت»، موضحاً أن قواته قامت بالفعل بتفجير عدد كبير من الألغام بواسطة كاسحات الألغام التابعة للبحرية الأمريكية.



وأشار إلى أن إيران ستستكمل إزالة أو تفجير ما تبقى من هذه الألغام فوراً، مؤكداً أن عددها «لن يكون كبيراً».



وحول السفن العالقة في مضيق هرمز، قال ترمب: «السفن التي علقت في المضيق بسبب الحصار البحري غير المسبوق الذي فرضناه، والذي سيتم رفعه الآن، يمكنها البدء بالعودة إلى أوطانها».



وشدد ترمب على مسألة استخراج «الغبار النووي»، قائلاً: «سيتم استخراج المواد المخصبة، التي يشار إليها أحياناً باسم الغبار النووي، والمدفونة عميقاً تحت الأرض نتيجة ضربات قاذفات بي-2 الأمريكية قبل 11 شهراً، بالتنسيق الكامل بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن ثم تدميرها».



وأشار إلى أنه «لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر»، موضحاً أنه تم الاتفاق على قضايا أخرى «أقل أهمية».



من جهة أخرى، وضع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم إيران أمام خيارين: التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، أو مواجهة القوة العسكرية الأمريكية.



وقال هيغسيث خلال خطاب ألقاه أمام مجموعة من جنود البحرية الأمريكية: «الرئيس قال إن إيران يمكنها أن تسلك الطريق الصحيح عبر اتفاق على طاولة المفاوضات، أو أن تتعامل مع رجالي على اليسار»، مضيفاً: «كان ذلك أنا سابقاً، لكنه ليس أنا الآن.. بل أنتم».



وأظهرت لقطات مصورة الوزير الأمريكي وهو يتحدث بحماس مستخدماً إيماءات قوية، فيما اصطف حوله جنود يرتدون زي البحرية الأمريكية، مع ظهور مروحيات عسكرية في الخلفية، بينما بدا الجنود منصتين بشكل كامل لكلماته.