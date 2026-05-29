فيما يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القرار النهائي للصفقة في غرفة العمليات، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم (الجمعة)، أن بلاده لا تثق بالضمانات أو الأقوال، وإنما تعدّ الأفعال وحدها المقياس الحقيقي.



وكتب قاليباف على حسابه في منصة «إكس»: «لن يتم اتخاذ أي تحرك قبل أن يبادر الطرف الآخر»، في إشارة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة.



من جهته، قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي: «إذا استمر الحصار البحري الأمريكي لفترة زمنية تتجاوز الحد المحدد، فسنشن هجوماً»، وفقاً لما نقلته عنه شبكة «إيران إنترناشيونال».



ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه إيران مؤتمراً للاستثمار وإعادة الإعمار، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبيرغ».



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الحدث يحمل اسم «مشروع إيران»، وتنظمه مؤسسة «بنياد مستضعفان»، وهي مؤسسة خيرية ثرية ونافذة تخضع لعقوبات أمريكية، ويُوصف بأنه «معرض دولي»، ومن المقرر إقامته بين 31 مايو و1 يونيو.



ولا يزال من غير الواضح من سيشارك في مؤتمر إعادة الإعمار في طهران، أو ما إذا كانت شركات أجنبية قد دُعيت للمشاركة فيه.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال قبل قليل إنه سيجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي، مشدداً على ضرورة أن توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي.