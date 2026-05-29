تراقب عدد من الأندية الأوروبية مصير لاعب فريق الاتحاد حسام عوار مع ناديه في حال كانت هناك رغبة لبيع عقده في الفترة الصيفية القادمة، إذ تطمح الأندية الأوروبية منذ صيف العام الماضي في التعاقد مع النجم الجزائري، ولكن نادي الاتحاد لم يمنح تلك الأندية فرصة للتعاقد مع اللاعب وواصل مشواره مع العميد حتى نهاية الموسم الماضي.



من جانبه أكد لـ«عكاظ» مصدر مطلع على الأوضاع في نادي الاتحاد أن النجم الجزائري حسام عوار عقده مع العميد ينتهي في يوليو 2028، ولم يتم الحديث عن مسألة رحيله في الوقت الحالي.



يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مع حسام عوار في يوليو 2024 قادماً من روما الإيطالي، بعقد يمتد لـ4 سنوات حتى 2028. ونجح اللاعب خلال الموسم قبل الماضي في التتويج مع الفريق الاتحادي ببطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك.