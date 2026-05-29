أكدت مصادر مقربة من النادي الأهلي أن هناك توجهاً لتمديد عقد المدافع البرازيلي روجير إيبانيز حتى العام 2029، وسيتم تفعيل ذلك عقب فراغ اللاعب من المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.



وأوضحت المصادر أن اللاعب روجير إبانيز أبلغ إدارة النادي الأهلي بعدم ممانعته في تمديد عقده مع النادي.



ويعتبر النجم روجير إبانيز أحد أهم ركائز الفريق الأساسية، وساهم في تحقيق الفريق الأهلاوي للبطولات محلياً وآسيوياً. وانضم اللاعب للنادي الأهلي في صيف 2023 قادماً من نادي روما الإيطالي بعقد لمدة 4 مواسم حتى نهاية موسم 2026-2027.