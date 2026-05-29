علمت «عكاظ» من مصادرها أن المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، المحترف في صفوف فريق الهلال، اقترب من الرحيل عن ناديه الحالي، بعد أن توصل اللاعب لاتفاق مع إدارة الهلال على عدم البقاء، وربما يتجه لفسخ عقده رسمياً، ما يساهم في انتقاله بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وانضم اللاعب داروين نونيز إلى نادي الهلال في صيف العام الماضي قادمًا من نادي ليفربول بعقد لمدة 3 سنوات حتى صيف 2028.



ويأتي قرار نونيز بعد أن تعاقد نادي الهلال مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واستبعاده من القائمة المحلية بسبب قيد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي.



ويدرس نونيز عدة عروض من أندية أوروبية ولاتينية من أجل حسم مستقبله الاحترافي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.