«بلو أوريجين» تفتح تحقيقاً عاجلاً في انفجار صاروخ «نيو غلين».. وبيزوس: الجميع بخير

أكد مؤسس شركة «بلو أوريجين» جيف بيزوس إن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد السبب الجذري لانفجار صاروخ «نيو غلين» التابع لشركة «بلو أوريجين» الأمريكية خلال اختبار أرضي على منصة الإطلاق في ولاية فلوريدا، مشيراً إلى أن فرق الشركة بدأت بالفعل تحقيقاً فنياً لمعرفة ملابساته وأسباب وقوعه.

ورأى خبراء أن الانفجار يعد انتكاسة جديدة لبرنامج الشركة الفضائي الذي كان يستعد للعودة إلى الخدمة بعد أشهر من الأعطال الفنية.

خلل أثناء الاختبار

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الصاروخ تعرض لخلل مفاجئ خلال اختبار إطلاق ثابت على منصة الإطلاق في «كيب كانافيرال»، ما أدى إلى انفجاره قبل تنفيذ المهمة المقررة.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها على علم بالحادثة التي وقعت قرابة الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، موضحة أن الخلل وقع أثناء الاختبارات الأرضية الروتينية للصاروخ.

لا تأثير على الملاحة الجوية

وأشارت الإدارة إلى أن الحادث لم يؤثر في حركة الطيران أو عمليات الملاحة الجوية بالمنطقة، مؤكدة متابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بيزوس يطمئن الجميع

من جانبه، سارع مؤسس شركة «بلو أوريجين» جيف بيزوس إلى طمأنة المتابعين، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن جميع أفراد الطاقم والعاملين في الموقع سالمون ولم تسجل أي إصابات.

انتكاسة جديدة لـ«نيو غلين»

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من إعلان «بلو أوريجين» خطط إعادة صاروخ «نيو غلين» إلى الخدمة، عقب تعرضه لعطل خلال رحلته الثالثة في 19 أبريل الماضي، ما يضع البرنامج الفضائي للشركة أمام تحديات تقنية جديدة في سباقها مع الشركات المنافسة في قطاع الفضاء التجاري.

ويُعد «نيو غلين» أحد أبرز المشاريع الفضائية التي تراهن عليها «بلو أوريجين» لتعزيز حضورها في سوق إطلاق الأقمار الصناعية والمهام الفضائية الثقيلة، في مواجهة المنافسة المتصاعدة داخل صناعة الفضاء الأمريكية.