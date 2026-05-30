توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم(السبت) طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، بالتزامن مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في عدد من مناطق المملكة، فيما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

أجواء شديدة الحرارة في الشرقية

وأوضح المركز في تقريره اليومي أن أجزاء من المنطقة الشرقية ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة لتصل الأجواء إلى مستويات حارة وشديدة الحرارة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

رياح وأتربة على 7 مناطق

وأشار إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع المكشوفة والطرق السريعة.

أمطار رعدية على المرتفعات

وفي المقابل، لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع توقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المواقع.

متابعة مستمرة للتقلبات الجوية

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التحديثات والنشرات الجوية، والالتزام بالإرشادات الوقائية، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالغبار أو العواصف الرعدية، حفاظاً على السلامة العامة.