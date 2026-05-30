أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك بصفته مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى سورية، في خطوة تنهي التكليف الرسمي الذي شغله منذ تعيينه في المنصب بالتزامن مع عمله سفيراً لواشنطن في أنقرة.

وأكد روبيو، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن انتهاء المهمة لا يعني ابتعاد باراك عن ملفات المنطقة، مشيراً إلى أنه سيواصل أداء دور قيادي بارز ضمن إدارة الرئيس دونالد ترمب في ملفي سورية والعراق معاً.

إشادة أمريكية بدور باراك

وأثنى وزير الخارجية الأمريكي على أداء باراك خلال الفترة الماضية، واصفاً جهوده بأنها «لا تُقدّر بثمن»، ومؤكداً أن خبرته الواسعة وعلاقاته الممتدة وفهمه العميق لأجندة «أمريكا أولاً» ستظل عوامل مؤثرة في تحقيق أهداف واشنطن السياسية في الشرق الأوسط.

وأشار روبيو إلى أن الإدارة الأمريكية تعوّل على خبرات باراك في المرحلة المقبلة، خصوصاً في الملفات الإقليمية المعقدة التي تتداخل فيها المصالح الأمريكية مع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

من أنقرة إلى الملف السوري

وكان توم باراك قد عُين سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا في مايو (أيار) 2025، قبل أن يُكلّف في الوقت ذاته بمتابعة الملف السوري بصفة مبعوث خاص، ليتولى أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط.

وخلال فترة عمله، لعب دوراً محورياً في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري، مستفيداً من علاقاته السياسية والاقتصادية الواسعة.

رجل أعمال تحول إلى لاعب سياسي

ويُعد توم باراك من أبرز رجال الأعمال الأمريكيين من أصول لبنانية. وُلد عام 1947، وعمل محامياً قبل أن يحقق شهرة واسعة في قطاع الاستثمار العقاري.

وأسس شركة «كولوني كابيتال»، التي تحولت إلى واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في العالم، واستحوذت على أصول بارزة، من بينها فندق «بلازا» في نيويورك وشركة «ميراماكس».

مسيرة تمتد من ريغان إلى ترمب

شغل باراك مناصب مؤثرة خلال عهد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، قبل أن يصبح لاحقاً من الشخصيات المقربة من الرئيس دونالد ترمب، ويلعب أدواراً سياسية واقتصادية متعددة داخل الإدارة الأمريكية.

جذور لبنانية

وُلد توماس جوزيف باراك الابن في 28 أبريل (نيسان) 1947 بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، لأسرة لبنانية كاثوليكية مهاجرة تعود أصولها إلى مدينة زحلة في محافظة البقاع اللبنانية.

وكان والده يدير متجراً في مدينة كلفر سيتي الأمريكية، فيما تزوج باراك عام 2014 من راشيل روكسبره، وله منها طفلان.